26.02.2018, Москва, Елена Острякова
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Крым, Политика, Россия, Севастополь, Украина

«Крым будет невыносимо тяжелым»: Киев угрожает ужесточить блокаду полуострова


Украинские власть будут «утяжелять» Крым для России. Об этом в эфире телеканала ATR заявил первый заместитель постоянного представителя Украины в Крыму Изет Гданов

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«Мы должны утяжелить Крым оккупанту. После оккупации были определенные процессы: блокада, остановка водоснабжения. Сейчас международные и национальные торговые марки работают в Крыму. Есть и украинские. Мы должны предпринять меры, ввести санкции, чтобы они там не работали», — сказал Гданов.

«Мы можем ввести уголовную ответственность за посещение Крыма для иностранных граждан», — предложил чиновник.

По его данным еженедельно в Крым прилетает 500 самолетов, летом – 2 тысячи.

«Российские авиакомпании, которые осуществляют эти рейсы, работают и в других странах. Они берут самолеты в лизинг у европейских компаний, имеют счета в Европе. Мы как собственники территории должны предпринять ряд мер, в том числе, через наших международных партнеров, чтобы эти авиакомпании, а их 43, перестали летать в Крым», — сказал Гданов.

Он также предложил ужесточить и морскую блокаду.

«Если мы все эти меры предпримем. Оккупанту Крым будет невыносимо тяжелым», — подытожил Гданов.

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