26.12.2017, Москва, Елена Острякова

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Крым – это только начало, анонсировали в Москве

США устраивали государственный переворот на Украине в 2014 году с одной целью – получить военную базу в Севастополе. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

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«Цель у США на Украине была одна – Севастополь. Ее Путин забрал у них из-под носа. Когда эта мечта разрушилась, они не знают, что им делать на Украине. Севастополь они не получат, своих баз у них на Украине не будет. Наоборот, они подставили Румынию и Польшу. После Сирии они подставили Шестой флот. Теперь от Украины они ничего хорошего не получат», — сказал Кедми.

Российский политолог Сергей Михеев подтвердил, что существуют документы, доказывающие, что США вели переговоры о Крыме с властями Украины.

«Что касается Очакова и других возможных военных баз на Украине, ничто не сравнится на Черноморском побережье с теми возможностями, которые дает Крым. Он уже сейчас превращен в такую серьезную военную силу, что в случае начала любых боевых действий в этом районе он будет играть ключевую роль. Он серьезно изменил ситуацию на Черноморском театре военных действий. И это только начало. Военный фактор Крыма будет усиливаться. И это будет влиять и на ситуацию на Украине, и на ситуацию в Причерноморье. Это фактор и для турок, и для румын, и для грузин. Пух и перья полетят», — сказал Михеев.