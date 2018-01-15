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15.01.2018, Киев, Максим Карпенко
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Вооруженные силы, Крым, Россия, Украина

Крым снова превращен в непотопляемый авианосец, признали в Киеве


Российская Федерация, действительно, за неполных четыре года превратила Крым в непотопляемый авианосец с мощными военными базами. Об этом в эфире меджлисовского телеканала АТР заявил спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, Россия восстановила заброшенные за годы украинской самостийности воинские части и аэродромы.

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«Они начали возрождать те военные городки, которые много лет не использовались ВСУ, были уже переданы на баланс местным органам власти, и на этих брошенных военных городках стали разворачивать дополнительные силы и средства. В первую очередь речь шла о силах и средствах ПВО.

В частности, была развернута мощная группировка войск на севере Крыма, в частности, на военном аэродроме в районе Джанкоя, мощная группировка ПВО разворачивалась в Раздольненском и Черноморском районах, на старых площадках, на территориях воинских частей, которые в свое время были сокращены.

Мощная работа проведена на востоке полуострова, восстанавливался и усиливался оружием и техникой военный аэродром в Кировском, в Феодосии…

Этот процесс и дальше продолжается… Российское военное руководство, понимая важность Крыма, всячески усиливало военное присутствие, потому утверждение, что Крым — это непотопляемый авианосец на сегодняшний день очень актуально и отвечает действительному положению дел», — заявил Селезнев.

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