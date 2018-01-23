23.01.2018, Киев, Александр Ростовцев

620 просмотров

Крым – Украине: Была без радости любовь, разлука будет без печали

В минувшую пятницу в «Украинском кризисном центре» в Киеве выступал политический кордебалет. Группа говорливых дармоедов на содержании, именующих себя «крымской правозащитой», вылезла на люди с очередным прожектом, который, по их мнению, должен улучшить бедственную социально-правовую ситуацию на полуострове. Не спрашивая мнения крымчан – а нужна ли им непрошеная забота со стороны каких-то самозванцев, «правозатычники» устроили презентацию «Время исправлять ошибки: 10 шагов, которые должна сделать Украина навстречу Крыму».

Как правило, все эти грантоедские сходки носят характер разговоров в пользу бедных и результатом их является набор различных рекомендаций, адресованных непонятно кому. Не стали исключением и пятничные посиделки, в которых участвовали профессиональные страдалицы за ситуацию в российском Крыму, жиночки Свиридова, Скрыпник, Печончик и Андриюк из всевозможных «хельсинских групп» и тому подобных грантоедских гадюшников.

Если поводом для вдохновения «крымских правозатычниц» стала декларативная прошлогодняя резолюция Генассамблеи ООН по Крыму, то поводом для беспокойства – принятый накануне большинством упырей из Верховной Зрады «Закон о реинтеграции Донбасса», который, по словам шнапс-капитана Порошенко, «является сигналом Крыму – вы наша территория».

Тревогу у жиночек вызвала одна из норм «закона», согласно которой Украиной признаются документы, выданные «оккупационной администрацией Донбасса». После того, как «закон» вступит в силу, «такая административная процедура будет для жителей неподконтрольной территории на Востоке, но она не будет доступна для крымчан».

Впрочем, оговаривается Свиридова, процесс регистрации рождений и смертей доступен крымчанам только в судебном порядке.

Короче, «правозатычницы» выступают за признание жителей «аннексированного Крыма» резидентами Украины и предлагают «дорожную карту» собственного изготовления из 10 пунктов:

1.Поддержка «жертв политических преследований»;

2.Участие в выборах;

3.Защита персональных данных;

4.Образование в украинских вузах;

5.Доступ к административным услугам и выдаче документов;

6.Равный доступ к банковским услугам;

7. Эвакуация имущества с «оккупированной территории»;

8. Улучшение процедуры паспортизации;

9. Урегулирование статуса лиц, отбывающих наказание в местах заключения на территории Крыма и России;

10. Упрощение доступа в Крым.

Как можно понять из «дорожной карты», рекомендации должны помочь в первую очередь бегущим из Крыма бандерофилам, а также немногочисленной пятой колонне, остающейся в Крыму.

В частности, «равный доступ к банковским услугам» нацелен на отмену прошлогодних сентябрьских правил, по которым крымские переселенцы на Украине объявлялись нерезидентами и им запрещалось проводить ряд банковских операций, включая пополнение личного счёта.

С другой стороны, пункт 7 «эвакуация имущества» подрывает один из краеугольных камней майского, 2014 года, «закона об оккупированных территориях», который прямо запрещает бандерофилам переправлять личное барахло на материк. Тем самым хунтята попытались соорудить плетень, препятствующий оттоку «ценных кадров» в Неньку и закрепление пятой колонны и прочих агентов украинского влияния в российском Крыму. Любишь Украину – терпи!

Прошлогодние банковские ограничения для убегантов также вписываются в эти задумки и возникают сомнения, чтобы для «потенциально неблагонадёжной» категории громадян сделали послабление.

Пункты 1 и 9 направлены на «подогрев» как действующих в Крыму проводников украинской политики, так и поблажки осуждённым по шпионским и террористическим статьям негодяям: по российским законам, на территории Крыма могут отбывать наказание преступники, осужденные на срок до 3-х лет. «Зеки» со «взрослыми» сроками свыше 3-х лет переезжают из Крыма в более отдалённые места с прохладным климатом.

В общем, эти пункты хорошо соответствуют истошному визгу «Отдайте нам нашего Сенцова!» и «Немедленно восстановите в Крыму работу экстремистского «меджлиса»!

Пункты 3, 5 и 8 свидетельствуют о том, что дела с оформлением документов для крымских любителей «безвиза» и прочих европейских «досягнэнь» Цэевропы обстоят не лучшим образом, вопреки заверениям официальной пропаганды.

Пункт 3 «о защите персональных данных» может вызвать разве что слёзы умиления, поскольку сердобольные «правозатычницы» предлагают прекратить и без того прекращённую ещё весной 2014 года практику обмена данными с Пенсионным фондом России. Собственно, Украина закрыла все базы данные крымчан, и люди вынуждены ради справок мотаться из Крыма в Неньку, терпеть унижения и платить мзду, вымогаемую украинскими чиновниками «за оказанные услуги коллаборантам».

Если это помощь крымчанам, то какая-то очень странная.

А вот пункт 2 «участие в выборах» видится достаточно хитрым ходом. Понятное дело, что подавляющее большинство крымчан являются гражданами и патриотами России, не признают Украину своим государством и ездить голосовать на её территорию не намерены. Однако, разрешение участвовать в выборах направлено не на них, а на активную часть остающихся в Крыму «свидомых». Их голоса могут пригодиться хунтарям.

Про «образование в украинских вузах» сказано много; можно только напомнить, что нардепы Верховной Зрады без всякой «крымской правозащиты» в 2016 – 17 годах приняли закон с поправками, разрешающий крымчанам обучаться в украинских университетах. При этом, они сделали всё возможное, чтобы сделать учёбу в них как можно менее привлекательной. Это и сдача вступительных экзаменов на мове и по лжедисциплине «История Украины», это и образовательная резервация, ограниченная тремя южными областями, плюс конфликтная и проворовавшаяся шарашкина контора Казарина в Киеве, выдаваемая по большой нужде за «Таврический национальный университет».

Один из наиболее смачных пунктов – за номером 10, «упрощение доступа в Крым». В пояснении к пункту говорится: «Упростить порядок въезда в Крым для иностранных правозащитников, адвокатов и журналистов. Уменьшить количество бюрократических препон, сократить срок оформления спецпропусков, обеспечить уведомительный порядок их выдачи (взамен существующего)».

Этой «крымской правозащите» хочется аплодировать стоя. На фоне ужесточения правил въезда в Крым рядовых украинских граждан и всевозможные инициативы «законотворцев» о возможной организации лагерей для перемещённых лиц у границ с Крымом, изъятие детей на границе у крымских родителей, грантососы ратуют за свободный доступ на полуостров профессиональных лжецов и провокаторов через украинские пограничные пункты. Дерьмо не может ждать!

К счастью, выполнение этого пункта зависит не от них. Оформляй – не оформляй, а решение – кому въезжать в Крым, а кому нет, будут принимать люди по нашу сторону границы, для которых все украинские экстренные разрешения – обычная бумажка.

В общем, спасибо, добродии, рисуйте и дальше свои «дорожные карты», но в наш прекрасный дом со своими тараканами и синдромом брошенной жены лучше не лезьте – разбежались так разбежались. Была без радости любовь, разлука будет без печали.