01.03.2018

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Крым включен под защиту новейшего ракетного комплекса «Кинжал»

Россия создала высокоточный гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс, не имеющий мировых аналогов. Об этом сегодня заявил президент РФ Владимир Путин, оглашая послание к Федеральному собранию.

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«Его испытания успешно завершены. Более того, с первого декабря прошлого года комплекс приступил к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа», — сказал Путин.

По его словам, уникальные летно-технические характеристики высокоскоростного самолета-носителя позволяют доставлять ракету точку сброса за считанные минуты.

«При этом ракета, летящая с гиперзвуковой скоростью, превышающей скорость звука в 10 раз, еще и осуществляет маневрирование на всех участках траектории полета. Это позволяет ей гарантированно преодолевать все существующие и перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя к цели на дальность более 2 тысяч километров ядерные и обычные боезаряды. Мы назвали эту систему «Кинжал», — сказал Путин.