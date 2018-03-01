01.03.2018
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Вооруженные силы, Крым, Россия, Севастополь

Крым включен под защиту новейшего ракетного комплекса «Кинжал»


Россия создала высокоточный гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс, не имеющий мировых аналогов. Об этом сегодня заявил президент РФ Владимир Путин, оглашая послание к Федеральному собранию.

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«Его испытания успешно завершены. Более того, с первого декабря прошлого года комплекс приступил к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа», — сказал Путин.

По его словам, уникальные летно-технические характеристики высокоскоростного самолета-носителя позволяют доставлять ракету точку сброса за считанные минуты.

«При этом ракета, летящая с гиперзвуковой скоростью, превышающей скорость звука в 10 раз, еще и осуществляет маневрирование на всех участках траектории полета. Это позволяет ей гарантированно преодолевать все существующие и перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя к цели на дальность более 2 тысяч километров ядерные и обычные боезаряды. Мы назвали эту систему «Кинжал», — сказал Путин.

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