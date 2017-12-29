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29.12.2017, Киев, Максим Карпенко
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Крым, Россия, Спецслужбы

Крымчане получили роскошный подарок от ФСБ


ФСБ передала историко-археологическому музею-заповеднику «Херсонес Таврический» ценные археологические экспонаты, изъятые ведомством у «черных археологов».

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так, музей получил изготовленное в I веке  н.э. в Северном Причерноморье золотое ожерелье с камнями, серьги, а также порядка 600 других предметов античности.

«В фонд музея переданы античные статуэтки, монеты, ювелирные украшения, предметы быта и другие экспонаты – всего порядка 600 единиц. Данные объекты изъяты сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в отношении лиц, причастных к противоправной деятельности в сфере незаконного оборота и контрабанды предметов археологии, относящихся к культурным ценностям, в том числе у так называемых «чёрных копателей». По оценкам экспертов, аналогов переданных исторических ценностей в музейных фондах региона не имеется, большинство из них представляет особый интерес для экспозиций», — говорится в сообщении

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