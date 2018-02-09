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Крымская действительность порвала шаблоны западной пропаганды
Недавний пятидневный визит немецких политиков в Крым убедил их, что показываемая в европейских новостях картина о жизни на «оккупированном» полуострове не соответствует действительности, пишет «Российская газета».
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«Лично я хотел все увидеть своими глазами и пообщаться с простыми людьми — таксистами, водителями автобусов, официантами. Я это сделал, и никто из них не сказал нам, что недоволен тем, что Крым стал российским», — заявил депутат бундестага Берлина Харальд Лаатч, мнение которого приводится в публикации.
Издание отмечает, что на улицах крымских городов гости не увидели никаких признаков оккупации, также мифом оказались передаваемые европейскими СМИ сообщения о дефиците продовольствия, очередях.
В свою очередь глава национально-культурного объединения немцев Крыма Юрий Гемпель, сопровождающий в поездке своих немецких коллег, сказал, что в нынешних условиях народная дипломатия показала свою эффективность.
«Во многом благодаря народной дипломатии информационная блокада вокруг Крыма прорвана. Проводившиеся в Германии опросы общественного мнения показывают, что среди населения растет понимание и поддержка позиции России. И сегодня она уже достигает 40 процентов», — подчеркнул Гемпель.
Метки: Присоединение Крыма к России, Харальд Лаатч, Юрий Гемпель
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