09.02.2018, Симферополь, Олег Кравцов
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Крым, Общество, Политика, Россия

Крымская действительность порвала шаблоны западной пропаганды


Недавний пятидневный визит немецких политиков в Крым убедил их, что показываемая в европейских новостях картина о жизни на «оккупированном» полуострове не соответствует действительности, пишет «Российская газета».

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«Лично я хотел все увидеть своими глазами и пообщаться с простыми людьми — таксистами, водителями автобусов, официантами. Я это сделал, и никто из них не сказал нам, что недоволен тем, что Крым стал российским», — заявил депутат бундестага Берлина Харальд Лаатч, мнение которого приводится в публикации.

Издание отмечает, что на улицах крымских городов гости не увидели никаких признаков оккупации, также мифом оказались передаваемые европейскими СМИ сообщения о дефиците продовольствия, очередях.

В свою очередь глава национально-культурного объединения немцев Крыма Юрий Гемпель, сопровождающий в поездке своих немецких коллег, сказал, что в нынешних условиях народная дипломатия показала свою эффективность.

«Во многом благодаря народной дипломатии информационная блокада вокруг Крыма прорвана. Проводившиеся в Германии опросы общественного мнения показывают, что среди населения растет понимание и поддержка позиции России. И сегодня она уже достигает 40 процентов», — подчеркнул Гемпель.

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