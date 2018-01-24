24.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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Крымские филаретовцы жалуются, что в Киеве их считают агентами ФСБ

Украинские чиновники закрывают двери перед носом раскольников из так называемого «киевского патриархата», не признанного в православном мире.

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Об этом в эфире меджлисовского телеканала АТР заявил так называемый архиепископ Симферопольский и Крымский УПЦ КП Климент, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«С 2014 года управление крымской епархии неоднократно обращалось в министерство культуры, в департамент по делам религий, чтобы был выработан проект постановления, какой-то алгоритм, который бы четко регламентировал нахождение украинской православной церкви Киевского патриархата на территории Крыма. Ответ был такой: «По этим вопросам мы никаких решений принимать не будем». То есть министерство культуры принципиально отказалось решать любые вопросы, связанные с Крымом», — пожаловался представитель раскольников.

По его словам, это касается не только церкви, но и единственной украиноязычной газеты полуострова «Крымская светлица», которая выехала из Крыма.

«И когда обращаешься к ним, они отказываются с тобой общаться. Когда они распространяют слухи, что мы завербованные ФСБ и приезжаем из Крыма сюда на материковую Украину для того, чтобы порочить украинскую власть — это позиция министерства культуры», — заявил Климент.