13.01.2018, Симферополь, Виктор Орлов

235 просмотров

Крымские татары на съезде заявили о поддержке Путина на выборах президента

Сегодня в Симферополе состоялось собрание республиканской общественной организации «Къырым бирлиги» и Общественного совета крымско-татарского народа, где было принято решение о поддержке Владимира Путина на предстоящих выборах президента России.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Мы считаем, что сегодня нет более достойного кандидата, который сможет продолжить и осуществить масштабные преобразования в стране», — говорится в принятой декларации.

На собрании присутствовало около 250 сторонников «Къырым бирлиги» и ОСКТН из разных районов Крыма: ветераны национального движения, деятели науки, образования, культуры, сообщает «8 канал».

Участниками собрания принято решение проводить «активную агитацию в пользу кандидата Путина», «предоставив для этого имеющиеся у организации людские ресурсы, офисные помещения и возможности региональных отделений в регионах Крыма».