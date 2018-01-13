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13.01.2018, Симферополь, Виктор Орлов
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Выборы, Крым, Политика, Россия

Крымские татары на съезде заявили о поддержке Путина на выборах президента


Сегодня в Симферополе состоялось собрание республиканской общественной организации «Къырым бирлиги» и Общественного совета крымско-татарского народа, где было принято решение о поддержке Владимира Путина на предстоящих выборах президента России.

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«Мы считаем, что сегодня нет более достойного кандидата, который сможет продолжить и осуществить масштабные преобразования в стране», — говорится в принятой декларации.

На собрании присутствовало около 250 сторонников «Къырым бирлиги» и ОСКТН из разных районов Крыма: ветераны национального движения, деятели науки, образования, культуры, сообщает «8 канал».

Участниками собрания принято решение проводить «активную агитацию в пользу кандидата Путина», «предоставив для этого имеющиеся у организации людские ресурсы, офисные помещения и возможности региональных отделений в регионах Крыма».

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