19.02.2018, Киев, Максим Карпенко
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Крым, Местная власть, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецслужбы, Украина, Экология, Экономика

Крымские власти будут судиться с Украиной из-за водной блокады полуострова


В Крыму собрались судиться с украинскими властями из-за «водной блокады» полуострова. Запрос с требованием разъяснить причины блокады, а также правовые основания ее введения в адрес Департамента экологии Херсонской ОГА направил адвокат главы Крыма Сергея Аксенова, спикера Госсовета Владимира Константинова и депутата Госдумы Натальи Поклонской.

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Об этом в своем блоге заявил глава департамента экологии Херсонской ОГА Юрий Попутько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Испугавшийся украинский чиновник тут же обратился в СБУ, заявив, что адвокат, чью фамилию не разглашают, собирает данные для помощи «оккупанту».

«Сбор информации указанным адвокатом осуществляется с целью оказания помощи гражданам Аксенову С.В., Поклонская Н.В., Константинову В.А. Учитывая то, что фамилии, имени и отчества лиц, которым оказывается помощь схожи с данными лиц, причастных к аннексии Автономной республики Крым страной-агрессором Российской Федерацией, мной было принято решение перенаправить этот запрос в Главное управление Службы безопасности Украины в Автономной республике Крым . От себя настойчиво советую адвокату Г. быть осмотрительным в выборе клиентов и искренне сотрудничать с работниками правоохранительных органов при исполнении возложенных на них задач по обеспечению территориальной целостности Украины от посягательств страны-агрессора», — заявил Попутько.

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