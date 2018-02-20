20.02.2018, Симферополь, Михаил Рябов

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Крымский политолог – жителям Украины: Мужайтесь, придёт время – и вас освободят!

Крымский политолог Андрей Никифоров в интервью «ПолитНавигатору» язвительно прокомментировал начатую в Киеве министерством информации Украины кампанию к «четвертой годовщине сопротивления оккупации Крыма».

«Никакого организованного «сопротивления» не было ни 4 года назад, нет и теперь. И вообще, если это была «оккупация», то тогда как выглядит освобождение?» — сказал эксперт.

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По словам Никифорова, если бы ему была представлена возможность обратиться к жителям Украины в телеэфире, он предпочел бы ограничиться одной фразой.

«Я бы ограничился буквально одной фразой: «Мужайтесь! Придёт время — и вас освободят. А пока — держаться!». Что-то подобное я говорил крымчанам до 2014 года», — напомнил политолог.