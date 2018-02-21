21.02.2018, Симферополь, Михаил Рябов

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Крымский спикер: Украина – кровавое зазеркалье

Кровавые события последних четырех лет на Украине доказывают, что Крым поступил верно, не приняв государственного переворота в Киеве и решившись бороться за воссоединение с Россией. Об этом говорится в заявлении спикера крымского парламента Владимира Константинова.

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«Киев празднует 4-ю годовщину, как они это называют, «сопротивления оккупации» в Крыму. Хотя все мы видели своими глазами, что сопротивление, причём — всенародное — у нас было как раз государственному перевороту с его олигархами, бандитами и неонацистами. В Киеве он прошёл. В Крым мы эту публику не пустили. Конечно, без помощи России, без решительных действий президента Путина, нам было бы очень тяжело удержаться. Но если бы в Москве не видели, что мы готовы к сопротивлению этой самозванно-майданной власти — нам никто бы руку помощи не протянул. Помогают тем, кто сам готов делать. А мы были готовы.

Но в Киеве, похоже, теперь окончательно построено этакое «королевство кривых зеркал»: когда на чёрное говорят «белое», а на белое — «чёрное». Вот буквально вчера Порошенко подписал так называемый Закон о «реинтеграции Донбасса». Реинтеграция это, вообще-то, подразумевает восстановление. А закон предусматривает расширение полномочий президента Украины на применение военной силы. Это так они его «восстанавливать» собираются! Кто-то сомневается, что если бы они были уверены в своей безнаказанности, они бы и нас так же «реинтгерировали»?

В который раз убеждаюсь, как мудро и своевременно мы поступили, когда ушли из этого кровавого зазеркалья, в которое превратили Украину её нынешние хозяева. Где войну со своим народом называют «отражением агрессии», право на убийство своих граждан — «реинтеграцией», а наше возвращение в Россию, за которое мы дружно проголосовали четыре года назад — «оккупацией», — отмечает Константинов.