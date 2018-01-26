26.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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Крымских заукров заменяют суровыми сибиряками — Сенченко

После выхода Крыма из состава Украины и присоединения его к России новые власти якобы начали выдавливание с полуострова «украинских патриотов».

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Об этом в эфире «Черноморской ТРК» заявил экс-депутат Верховной Рады Андрей Сенченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора

«Оккупанты интенсивно проводят замену населения. То есть, они выдавливают оттуда любыми путями граждан Украины и завозят граждан Российской Федерации из районов Сибири, Дальнего Востока и так далее… Очень хорошо, что в Крыму есть, остались и, уверен, что их немало, патриоты Украины. Кстати, это очень важный месседж для тех, кто думает, что те, кто живут на территории оккупированного Крыма и Донбасса, чуть ли не все предатели», — заявил Сенченко.