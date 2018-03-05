05.03.2018, Киев, Максим Карпенко

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Кто бы сомневался: В поджоге венгерского центра подозревают офицеров АТО, но виноват оказался Путин

Офис венгерского культурного центра в Ужгороде в конце прошлого месяца подожгли бывшие «атошники» по заказу спецслужб Приднестровья, курируемых ФСБ.

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К такому выводу, ссылаясь на свои источники, в эфире телеканала 112 пришел губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это участники АТО, притом офицеры, которые в свое время заканчивали высшие военные учебные заведения, это не добровольцы или контрактники, но они уже из армии уволились. А двое, будем говорить, полууголовной окраски человека. Тот, кто их завербовал, сам живет в Приднестровье. По той информации, что я имел, работая в МВД, МГБ, Министерство государственной безопасности Приднестровья возглавляет кадровый офицер ФСБ. Кто он, под прикрытием там работает или он штатный сотрудник, или он в агентурной сети МГБ Приднестровья, но следы ведут туда.

Если там возглавляет кадровый офицер ФСБ, то куда следы ведут? Явно в Россию. Так, как и по польскому следу — это сторонники Эдуарда Лимонова, есть фотография, где один из участников на съезде рядом с Владимиром Владимировичем. Тут как в рекламе, и к гадалке ходить не нужно — все ясно как божий день», — заявил Москаль.