26.02.2018, Киев, Ольга Козаченко
  4 474 просмотров
История, Политика, Пропаганда, Украина

Кубань будет украинской — киевский журнал


Пройдет всего несколько десятков лет — и мечта украинских националистов об Украине «от Сяна до Дона» станет реальностью.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

Об этом пишет журнал «Український тиждень» в материале, посвященном 100-летию провозглашения Кубанской народной республики и ее попытке присоединиться к УНР.

Автор отмечает, что это «уникальный исторический факт, который пока никак нельзя использовать в большой политике», поскольку нынешнее население Кубани практически «полностью лишено украинских национальных признаков».

«Но, скорее всего, пройдет несколько десятков лет, карта России в очередной раз поменяет свои границы, и мечта украинских националистов об Украине «от Сяна до Дона», возможно, именно благодаря упомянутому уникальному историческому факту станет реальностью. Решающую роль в этом вопросе сыграет благосклонная политика украинского руководства к казацким самостийникам», — надеется журнал.

Ранее, как сообщал ПолитНавигатор», на Украине рассказали, что планируют использовать Крымский мост для похода на Кубань.

Читайте также: Ляшко грозится «освободить» Кубань от «российских оккупантов».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Февраль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть