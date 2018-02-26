26.02.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Кубань будет украинской — киевский журнал

Пройдет всего несколько десятков лет — и мечта украинских националистов об Украине «от Сяна до Дона» станет реальностью.

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Об этом пишет журнал «Український тиждень» в материале, посвященном 100-летию провозглашения Кубанской народной республики и ее попытке присоединиться к УНР.

Автор отмечает, что это «уникальный исторический факт, который пока никак нельзя использовать в большой политике», поскольку нынешнее население Кубани практически «полностью лишено украинских национальных признаков».

«Но, скорее всего, пройдет несколько десятков лет, карта России в очередной раз поменяет свои границы, и мечта украинских националистов об Украине «от Сяна до Дона», возможно, именно благодаря упомянутому уникальному историческому факту станет реальностью. Решающую роль в этом вопросе сыграет благосклонная политика украинского руководства к казацким самостийникам», — надеется журнал.

Ранее, как сообщал ПолитНавигатор», на Украине рассказали, что планируют использовать Крымский мост для похода на Кубань.

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