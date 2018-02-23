23.02.2018, Киев, Максим Карпенко
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Крым, Политика, Россия, Русская Весна, Севастополь, Украина

Куницын сокрушается: В Крыму не прошёл сценарий «обещать, а вешать будем потом»


Присланный из Киева в начале «Русской весны» «представитель президента Украины», бывший премьер республики Сергей Куницын умолял майданную власть собрать Верховную Раду и дать Крыму максимум полномочий, лишь бы сорвать референдум. Об этом он заявил в эфире телеканала 112, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Куницына, основой его плана было предоставление республике широчайших прав, но лишь на время, лишь бы не дать провести референдум.

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«Я, когда понял, что никакая Россия оттуда не уйдет, я же предложил сюда — давайте немедленно соберем Верховную Раду и в первом чтении вернем закон 92-го года, и вообще отдадим Крыму любые полномочия. Временно надо было выиграть, потому что силовые структуры были все Януковича. Только назначили Авакова, Наливайченко. Наливайченко вообще был «уполномоченный Верховной Радой в СБУ». Его даже еще главой СБУ не назначили. Надо было отдать Крыму, сделать бессмысленным референдум», — заявил Куницын.

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