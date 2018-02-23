23.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Куницын в шоке: Россия восстанавливает в Крыму всё угробленное при Украине

В Киеве переживают, что Россия завезла в Крым ядерное оружие и восстановила все заброшенные при украинской власти военные объекты. Об этом в эфире телеканала 112 заявил бывший крымский премьер, депутат Верховной Рады Сергей Куницын, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он убежден, что сегодня все средства в Крыму вкладываются именно в военную инфраструктуру.

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«Если сейчас проанализировать, что Россия развивает в Крыму, то она развивает там только военную составляющую — строится мост через Керченский пролив и полным ходом штурмует вся Россия дорогу Керчь-Севастополь 20-ти метровой ширины, масса техники. Они восстановили все 11 аэродромов советских времен, потому что функционировали, по сути, там только Бельбек, Гвардейское и Саки. Практически все восстанавливается, там усиливается группировка. Я не исключаю, что ядерное оружие там уже, возможно есть», — заявил Куницын.

Напомним, среди прочего, на полуострове реализуется ряд крупных инфраструктурных объектов — строится новый аэропорт в Симферополе, электростанции в крымской столице и под Севастополем, также реанимированы украинские долгострои, среди которых Соборная мечеть и другие проекты, не говоря уже о массовом строительстве детских садов, школ и больниц.