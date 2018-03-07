07.03.2018, Москва, Елена Острякова
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Донбасс, Политика, Россия, США

Курт Полиграфович Волкер


Российский политолог Богдан Безспалько сравнил спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера с героем повести Михаила Булгакова «Собачье сердце» Полиграфом Шариковым.

«Волкер не совсем предназначен для той функции, которую он сейчас выполняет. Он не дипломат и не переговорщик. Его заявление звучит очень неудачно. Он напоминает одного персонажа из повести Булгакова, который мечтал все отнять и поделить. Не выступают с такими заявлениями те, кто стремится примирению и купированию конфликта», — сказал Безспалько в эфире телеканала «Россия 24»

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По его мнению, призывая к расформированию республик Донбасса, Волкер ведет себя непрофессионально.

«Как можно призывать расформировать республики, когда они являются стороной конфликта. И не важно, как они называются в документах, которые зарегистрированы в ООН. Я не думаю, что это заявление звучит как призыв к войне, но это определенное давление на РФ с тем, чтобы заставить ее пойти на какие-нибудь уступки. Такое поведение не совсем характерно для дипломатов и, на мой взгляд, непрофессионально», — подчеркнул эксперт.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Волкер предложил ликвидировать ДНР и ЛНР.

В ответ в ДНР посоветовали Волкеру пройти курс лечения в одной из психиатрических клиник Донецка.

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