25.12.2017, Киев, Максим Карпенко

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Квасьневский пожаловался, что европейский бизнес требует отмены антироссийских санкций

Европейские бизнесмены давят на власти своих стран, требуя отмены санкций против России. Об этом в интервью телеканалу 112 заявил экс-президент «Польши» Александр Квасьневский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, приняв санкции против России, Евросоюз превзошел себя.

«С моей точки зрения, Европейский союз сделал больше, чем я ожидал… Европейский союз показал, что принимают санкции даже такие страны, которые с Россией имели очень теплые отношения, как Италия, Испания и так далее. Европейский союз пока держит это, а надо понимать, что для многих европейских лидеров это очень неудобно, потому что их бизнес, предприниматели все время говорят уходить от санкций, российский рынок нужен и так далее. Они под сильным нажимом своих крупных бизнесменов», — заявил Квасьневский.