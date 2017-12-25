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25.12.2017, Киев, Максим Карпенко
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ЕС, Политика, Россия, Украина, Экономика

Квасьневский пожаловался, что европейский бизнес требует отмены антироссийских санкций


Европейские бизнесмены давят на власти своих стран, требуя отмены санкций против России. Об этом в интервью телеканалу 112 заявил экс-президент «Польши» Александр Квасьневский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, приняв санкции против России, Евросоюз превзошел себя.

«С моей точки зрения, Европейский союз сделал больше, чем я ожидал… Европейский союз показал, что принимают санкции даже такие страны, которые с Россией имели очень теплые отношения, как Италия, Испания и так далее. Европейский союз пока держит это, а надо понимать, что для многих европейских лидеров это очень неудобно, потому что их бизнес, предприниматели все время говорят уходить от санкций, российский рынок нужен и так далее. Они под сильным нажимом своих крупных бизнесменов», — заявил Квасьневский.

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