25.12.2017, Киев, Максим Карпенко

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Квасьневский утверждает, что из-за Украины потерял шанс возглавить ООН

Экс-президент Польши в 2004-м году лишился перспектив стать генеральным секретарем ООН из-за поддержки Украины во время первого Майдана. Об этом он заявил в интервью телеканалу 112, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, для этого ему нужно было во время примирительного круглого стола в Киеве поддержать кандидатуру Виктора Януковича.

«Я потерял эту возможность в Киеве, потому что тогда мне Черномырдин, который был послом России в Киеве, спрашивал меня, не заинтересован ли я. Но я знал в чем дело — это было во время вашего круглого стола, это было мне понятно, что если бы я сказал, что заинтересован, то надо было работать в этом конфликте совсем по-другому. Но я абсолютно не имею с этим проблемы, я горжусь тем, что помог тогда выйти Украине из этого конфликта. Теперь не думаю ни о чем таком», — заявил Квасьневский.