16.02.2018, Мюнхен, Владимир Гладков

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Лавров на встрече с Климкиным заменил свою коронную фразу улыбкой

Глава МИД РФ Сергей Лавров улыбнулся, услышав от украинского министра иностранных дел Павла Климкина требование обеспечить участие националистов из Киева в избирательной кампании на территории ЛДНР.

Об этом рассказал сам Павел Климкин после переговоров с главой российского внешнеполитического ведомства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы говорили про то, когда начнутся выборы (в Донбассе – авт.), и какая будет кампания, я предположил, что вот если бы я лично хотел принять участие в выборах на оккупированных территориях. Могу ли я со своими политическими друзьями сейчас поехать и провести кампанию, например, в Донецке? Лавров улыбнулся, понимая, что это по определению невозможно», — посетовал Климкин в разговоре с украинскими журналистами.