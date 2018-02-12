12.02.2018, Москва, Олег Кравцов

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Лавров объяснил, почему Москва пока не признает республики Донбасса

Если президент Украины подпишет принятый Радой закон, в котором ЛДНР признается «оккупированной территорией», то это будет означать отказ от выполнения Минских соглашений.

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Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос, не пора ли России признать республики Донбасса.

По мнению министра, отступление от минских соглашений будет «колоссальной ошибкой», а Киев норовит окончательно «сломать минские договоренности».

«Мы, в отличие от некоторых наших международных коллег, все-таки люди слова, и данное слово, особенно когда это стало предметом переговоров, и когда это одобрено Советом безопасности [ООН], мы всегда держим и выполняем. Минские договоренности никто не отменяет», — сказал глава МИД РФ.

Он также отметил, что тот, кто сделает первый шаг по слому минских договоренностей, совершит колоссальную ошибку.

«Собственно говоря, киевские власти в одном шаге от этой ошибки находятся. Если они окончательно примут тот закон о реинтеграции, который сейчас прошел второе чтение», — предупредил Лавров.

По его словам, на Западе «укрепляется мнение о необходимости вразумить президента Порошенко и тех, кто находится вместе с ним в руководстве Украины».

«По нашим данным, европейские эмиссары, которые посещают Киев, такие послания передают. И настоятельно рекомендуют все-таки понять контрпродуктивность таких подходов и сделать необходимые исправления в своих действиях. Публично пока они еще не могут этого сказать. Но, думаю, если нынешний киевский режим будет себя и дальше так вести, скоро появятся и публичные заявления, поскольку Европа очень насторожено смотрит на те процессы, которые происходят на Украине, особенно, что касается резкого повышения влияния радикалов и неонацистов «, — подчеркнул Лавров.