22.02.2018, Москва, Елена Острякова

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Лавров: Порошенко готовит бойню, Запад набрал в рот воды

Переворот по украинскому сценарию невозможен в Сербии. Об этом на пресс-конференции в Белграде заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы спокойны за Сербию», — сказал Министр.

Он предположил, что Евросоюз не будет настаивать на том, чтобы Сербия присоединилась к анитроссийским санкциям

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«На фоне дискуссий, которые сейчас идут в Евросоюзе (а мы знаем, что сейчас все больше и больше стран считают абсолютно контрпродуктивным такую конфронтационную политику), я не думаю, что это требование от всех, кто хочет сотрудничать с Евросоюзом, встать на антироссийскую позицию, будет долго жить. Но опять таки, не могу гадать за Брюссель», — сказал Лавров.

Он считает, что Украина делает невозможной отмену санкций, потому что не собирается выполнять Минские соглашения.

«Пример тому — буквально вчера-сегодня Президент Украины Порошенко подписал абсолютно одиозный закон о реинтеграции, который не то что допускает, а предполагает возможность силового решения конфликта на юго-востоке Украины. Все наши европейские коллеги, которые прекрасно понимают, о чем идет речь, «набрали в рот воды» и ничего на эту тему говорить не могут», — сказал Лавров.