21.02.2018, Москва, Елена Острякова

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Лавров: Украинские власти поощряют нацистов

В Европе не могут не видеть опасного роста националистических, ксенофобских и неонацистских настроений на Украине.

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Об этом сегодня на пресс-конференции в Словении заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Имею в виду попытку поджога венгерской церкви в Закарпатье, «шабаш», устроенный в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Киеве и попытки нападения на отделения банков. Если судить даже по украинской прессе (в отличие от украинцев, в России могут читать прессу соседнего государства), есть много указаний на то, что за всеми этими действиями, включая нападения на РЦНК и сожжение российского флага, не просто пассивно наблюдают (как это делала полиция, вызванная на место происшествия), но во многом их поощряют сами украинские власти», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что Россия ждет принципиальной реакции со стороны ООН, ОБСЕ, Совета Европы, Евросоюза и НАТО, «поскольку две последние структуры всегда особенно обеспокоены судьбой украинского государства и украинского урегулирования».