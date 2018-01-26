26.01.2018, Киев, Ольга Козаченко

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ЛДНР начали подготовку к отражению наступления ВСУ

Сегодня нет оснований утверждать о том, что вооруженные силы республик Донбасса готовятся к наступлению на подконтрольные Киеву территории.

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Об этом в киевском интернет-издании «Апостроф» пишет украинский пропагандист, руководитель группы «Информационное сопротивление, депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук.

«Да, они укрепляются. Проводится перегруппировка на отдельных участках. Но я не вижу предпосылок для масштабных наступательных действий. Беспочвенны ли опасения, которые озвучивает ОБСЕ? Учитывая, что новогодние и рождественские договоренности о прекращении огня все-равно не действуют, то, конечно, это не исключает опасений. Но говорить о том, что завтра-послезавтра, то есть на протяжении ближайшей недели, россияне будут проводить какие-то масштабные наступательные операции – я бы этого не говорил», — пишет Тымчук.

«Боевики ведь постоянно заявляют, что украинская армия будет пытаться отвоевать территории, добавил он. — Более того, это даже не пропаганда. Они реально верят, что в районе Светлодарской дуги будет наступление ВСУ, потом в районе Докучаевска, в районе Мариуполя. Они в это реально верят. Мы видим, когда они оборудуют целые районы обороны – уровня батальона-бригады. Мы понимаем, что из Москвы их ориентируют на то, что готовьтесь к наступлению ВСУ. Это факт», — подчеркивает пропагандист.

По его словам, ожидание украинского наступления связано с принятием Радой закона, признающего Донбасс «оккупированной территорией».

В то же время Тымчук не верит, что «верховный главнокомандующий, которым является президент Украины, в ближайшие пару дней или недель даст команду на войсковую операцию на Донбассе».