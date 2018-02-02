02.02.2018, Москва, Елена Острякова
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Вооруженные силы, Донбасс, Спецслужбы, Украина

ЛДНР нужна своя ВЧК, чтобы противостоять украинским террористам


Республики Донбасса должны заимствовать опят легендарной ВЧК, чтобы противостоять политике террора, проводимой Киевом.

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Об этом «ПолитНавигатору» заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, комментируя вчерашний обстрел министерства обороны ДНР из минометов.

«В обеих республиках есть органы госбезопасности. Надо наращивать их работу и укреплять. Могу сослаться на опыт ВЧК под руководство Феликса Дзержинского, которая за несколько лет создала такой мощный контрразведывательный потенциал, что сумели обезвредить и заговор послов, агентуру британской разведки МИ-6. Если чекисты смогли, то и руководители ЛДНР должны стимулировать своих министров госбезопасности. Все зависит от людей», — сказал эксперт.

По его мнению, Украина системно работает на уничтожение военных, политических лидеров Донецкой и Луганской народных республик.

«Это программа государственного терроризма, санкционированная лично Порошенко. Диверсионно-разведовательные группы СБУ и службы внешней разведки Украины забрасываются на территорию Донбасса. Ответить на нее можно только эффективными мерами по обезвреживанию ДРГ», — полагает Коротченко.

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