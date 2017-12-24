24.12.2017, Москва, Елена Острякова

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Либералам в Москве не удалось совместить торжества с арестами

Полиция Москвы сорвала сегодня либеральный праздник «День свободных выборов», не арестовав никого из его участников. Мероприятие изначально планировалось муниципальными депутатами Красносельского района как провокация.

Они решили провести под видом местного праздника политический митинг, уйдя, таким образом, от необходимости согласовывать его в мэрии. В правительстве Москвы сочли эти действия нелегитимными, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Это ничуть не расстроило депутатов, большинство из которых представляют либеральные политические силы. Они решили все же собрать народ и спровоцировать разгон «праздника», который удивительным образом совпал с выдвижением в президенты Алексея Навального.

В Лермонтовском сквере в центре Москвы собралось порядка 500 человек, значительную часть которых составляли журналисты. «Праздник» состоял из выступления депутата Ильи Яшина, которое длилось около 20 минут.

«Самое главное – мы не просили ни у кого разрешения, мы не просили санкций у мэрии», — объяснил значимость момента Яшин.

Слушали его невнимательно. Основными участниками «праздника» стали молодые люди, которые обычно ходят на митинги Навального. Их не интересовали проблемы местного самоуправления, о которых вещал Яшин. Они поглядывали на полицейских, которых было довольно много, и периодически с надеждой выкрикивали: «Сейчас начнется винтилово».

Но «винтилова», то есть задержаний не произошло. Поток слов Яшина иссяк, «праздник» пришлось свернуть. От отчаяния молодые люди пошли провожать своего лидера до какого-то здания с вывеской «офис продаж».

«Если бы не вы, меня обязательно бы арестовали», — сказал на прощанье Яшин не то с благодарностью, не то с досадой.