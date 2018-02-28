28.02.2018, Москва, Елена Острякова
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История, Крым, Россия, Севастополь

Либеральный батюшка сеет смуту в Великий Пост


Протодиакон Андрей Кураев, обычно выступающий в либеральных российских СМИ, поставил под сомнение героическое прошлое Севастополя.

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«Севастополь — город, который брали все, кто хотел. В какую из своих осад и от кого отбился Севастополь? То есть, кто подступал к нему — тот и брал. Неудачных осад не было. Это не про солдат. Это про миф о «никогда на покорявшемся городе». Да и какой процент собственно севастопольцев был среди участников сражений у его окраин?», — написал Кураев в своем «Фейсбуке», продемонстрировав полное незнание отечественной истории и  классической русской литературы.

В 2014 году Кураев выступал против воссоединения Крыма с Россией. Он инициировал несколько скандалов, связанных с РПЦ.  Осенью прошлого года на него была наложена епитимья.

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