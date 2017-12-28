28.12.2017, Донецк, Владимир Гладков

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Либерасты «Дождя» раздули фейк о «проукраинском Донецке»

Неаккредитованная в ДНР журналистка телеканала «Дождь» Лиля Яппарова из отснятого материала о концерте в донецком клубе, исказив информацию, состряпала проукраинский пропагандистский ролик

Об этом на своей странице в социальной сети «Facebook» сообщил донецкий журналист Александр Гонтарь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ублюдки из «Дождя» припёрлись в Донецк и пошли делать сюжет в знаменитый музыкальный бар «Gung’Ю’бazz». Там играли музыканты из Contraband Group. Это сообщество молодых людей, которые организуют концерты местных коллективов», – сообщает Гонтарь.

В этот вечер, среди прочего, музыканты исполняли кавер-версии на некоторые украинские песни.

«И журношлюхи из «Дождя», взяв интервью у молодых людей, слепили пропагандисткий ролик, о, якобы, молодом проукраинском поколении, которое творит, загнанное в подвалы сепаратистами, с Украиной в сердце и мечтах о возвращении Донецка в состав нэньки. «Молодая аристократия», вся фигня… Фразы вырваны из контекста и смонтированы соответствующим образом», – пишет журналист.

Несмотря на то, что автор сообщения не разделяет любви музыкантов к «мове», он обратил внимание на то, что в ДНР украинский язык – второй государственный, да и хороших песен на этом языке не счесть. Кроме того, как отметил Гонтарь, в донецкой музыкальной тусовке большинство имеют ярко выраженную патриотическую позицию, не говоря уже о том, что ополченцы музыкальный бар не только посещают, но и многие из них являются исполнителями.

«Этот репортаж (который понесли украинские СМИ) не просто лживый. Он ставит под удар всё музыкальное движение в Республике, и является диверсией против согласия в обществе (гляди-ка, пока ополченцы в окопах гибнут, тут у нас под боком малолетние бандеровские музыкантишки воду мутят! Бей их!). Что есть чудовищной ложью», – добавил Гонтарь.

В свою очередь, музыканты из Contraband Group также не оставили без комментария произошедшее

«Интервью брала «журналистка» ресурса «Дождь», и, аккуратно подрезав реплики, выплюнула «тизер» к сюжету. Далее, фейк понесли украинские новости, после – подхватили и наши, донецкие, назвав участников «Контрабанды» «украинскими патриотами», – написали музыканты.