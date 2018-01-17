 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
17.01.2018
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Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина

Лимоновцы устроили скандал на Гайдаровском форуме


Нацбол Арслан Ибрагимов бросил листовки в лицо председателя правления «Роснано» Анатолия Чубайса, когда тот выступал сегодня на Гайдаровском форуме в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщает партия «Другая Россия» на своей странице в Фейсбуке.

Кинув листовки, молодой человек выкрикнул: «Россия против!». После этого Ибрагимова задержали сотрудники охраны форума.

«Что-то не добросил молодой человек. Как-то недоработал. Как-то слабоват у нас левый протест стал. Помню, в былые времена забрасывали бутылками с кефиром», — попытался иронизировать Чубайс.

Листовка «Другой России» была озаглавлена «Форум воров и предателей».

«Анатолий Чубайс являлся одним из основателей олигархического капитализма в России. Чубайс полагает, что капитализм является единственным путём России, несмотря на противоположные мнения. Он является одним из тех, чья политическая и экономическая деятельность нанесла наибольший вред стране.

Партия «Другая Россия» выступает за полный пересмотр итогов ваучерной приватизации и залоговых аукционов и привлечении к ответственности одного из главных её идеологов – Анатолия Чубайса. Гайдаровский форум, по мнению соратников Лимонова, является платформой для пропаганды либеральных идей реформаторов 90-х, пришедших к власти ради корыстных целей и действующих обманом, бессовестных угнетателей собственного народа.

«Завершим реформы так – Сталин, Берия, ГУЛАГ!», — говорится в листовке.

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