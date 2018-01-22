22.01.2018, Москва, Елена Острякова
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Общество, Политика, Происшествия, Россия, Скандал, Украина

Лимоновцы забросали российский ЦИК фаерами и листовками


Партия «Другая Россия» (бывшая НБП) провела под зданием ЦИК РФ акцию за отмену итогов ваучерной приватизации и залоговых аукционов 90-х.

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Об этом партия сообщает на своей странице в соцсети.

Нацболы зажгли фаеры и разбросали листовки, в которых призвали национализировать имущество российских олигархов.

«Россия нуждается не в выборах, которые не меняют систему, а в социальной страведливости. Мы выступаем за полную отмену итогов ваучерной приватизации и залоговых аукционов», — говорилось в листовках.

Полиция задержала шестерых участников акции.

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