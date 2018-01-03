03.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Литва требует, чтобы Россия изменила свою позицию по Украине

Позиция Литвы по отношению к России не изменится до тех пор, пока Москва демонстрирует «агрессивную политику» в отношении Украины.

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Об этом заявил сегодня спикер литовского сейма Викторас Пранцкетис в интервью литовской радиостанции Ziniu radijas.

«Торговые отношения у нас есть, осуществляются, дипломатические отношения есть, отказываться от ценностей у нас нет ни возможности, ни желания. Далее все, как и сказала президент (Литвы), без изменений в позиции России или руководства, нельзя надеяться на изменения в отношениях», — сказал Пранцкетис.

Между тем премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис назвал политику изоляции, проводимую его страной, невыгодной и уникальной в Евросоюзе.

По словам Сквярнялиса, к возобновлению связей нужно подходить прагматично, но одновременно нельзя отказываться от стратегических позиций по Украине