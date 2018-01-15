 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
15.01.2018, Киев, Владимир Гладков
  1 984 просмотров
Киев, Общество, Политика, Украина

Лижем вместе: на Украине поступили в продажу тарелки с изображением Геращенко


На Украине запустили в продажу тарелки с изображением нардепа от «Народного фронта», вылизывающего тарелку.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте

Такую информацию сообщают на официальном сайте сатирического проекта «Telki Shop», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Выпуск посвящён ставшему знаменитым видеоролику, где украинский нардеп облизывает блюдо в японском ресторане.

«Telki Shop» запустил лимитированную серию тарелок для одиночного и коллективного облизывания. При минусовых температурах не лизать. Чужую не лизать, облизывать свою. Можно использовать как тренажер перед походом к шефу», – говорится на сайте интернет-магазина.

Тарелки носят название «Лизоблюдство». Они доступны в трёх вариациях:

«В гордом одиночестве» – 1 тарелка;

«Лижем вместе» – 2 тарелки;

«Японамать» – 4 тарелки.

Цены начинаются от 250 грн. за одну тарелку до 850 за сервис из четырёх.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Январь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть