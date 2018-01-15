15.01.2018, Киев, Владимир Гладков

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Лижем вместе: на Украине поступили в продажу тарелки с изображением Геращенко

На Украине запустили в продажу тарелки с изображением нардепа от «Народного фронта», вылизывающего тарелку.

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Такую информацию сообщают на официальном сайте сатирического проекта «Telki Shop», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Выпуск посвящён ставшему знаменитым видеоролику, где украинский нардеп облизывает блюдо в японском ресторане.

«Telki Shop» запустил лимитированную серию тарелок для одиночного и коллективного облизывания. При минусовых температурах не лизать. Чужую не лизать, облизывать свою. Можно использовать как тренажер перед походом к шефу», – говорится на сайте интернет-магазина.

Тарелки носят название «Лизоблюдство». Они доступны в трёх вариациях:

«В гордом одиночестве» – 1 тарелка;

«Лижем вместе» – 2 тарелки;

«Японамать» – 4 тарелки.

Цены начинаются от 250 грн. за одну тарелку до 850 за сервис из четырёх.