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Лижем вместе: на Украине поступили в продажу тарелки с изображением Геращенко
На Украине запустили в продажу тарелки с изображением нардепа от «Народного фронта», вылизывающего тарелку.
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Такую информацию сообщают на официальном сайте сатирического проекта «Telki Shop», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Выпуск посвящён ставшему знаменитым видеоролику, где украинский нардеп облизывает блюдо в японском ресторане.
«Telki Shop» запустил лимитированную серию тарелок для одиночного и коллективного облизывания. При минусовых температурах не лизать. Чужую не лизать, облизывать свою. Можно использовать как тренажер перед походом к шефу», – говорится на сайте интернет-магазина.
Тарелки носят название «Лизоблюдство». Они доступны в трёх вариациях:
«В гордом одиночестве» – 1 тарелка;
«Лижем вместе» – 2 тарелки;
«Японамать» – 4 тарелки.
Цены начинаются от 250 грн. за одну тарелку до 850 за сервис из четырёх.
Метки: Антон Геращенко, тарелки, Украина
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