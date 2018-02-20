20.02.2018, Луганск, Михаил Рябов
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Вооруженные силы, Донбасс, Криминал, Украина

ЛНР: Порошенко и Турчинову не спастись от наказания за военные преступления


Петр Порошенко и его предшественник – бывший и.о. президента Украины Александр Турчинов пытаются при помощи нового закона «О реинтеграции Донбасса» получить индульгенцию на случай расследования военных преступлений украинской верхушки против Донецка и Луганска.

Об этом говорится в заявлении и.о. главы МИД ЛНР Владислава Дейнего.

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«Подписанный Порошенко закон о реинтеграции — это очень запоздалая попытка легализовать насилие и применение армии и вооружений против жителей Донбасса. Этот закон не спасёт Порошенко и Турчинова от наказания за нарушение законов собственной страны. И не спасет страну, которая узаконила войну с мирным населением. Принятие и подписание этого закона является очередным витком деструктивной политики Киева по отношению к жителям Донбасса», — отмечается в заявлении МИД ЛНР.

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