19.02.2018, Киев, Ольга Козаченко
  3 657 просмотров
Спорт, Сюжет дня, Украина

Ломаченко огорчил киевских журналистов, развенчав миф об украинской школе бокса


Сегодня не существует украинской школы бокса. Такое мнение в интервью киевскому журналу «Новое время» высказал двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира среди профессионалов Василий Ломаченко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

«Это случайность, что украинцы продолжают оставаться среди лидеров профи-ринга, или в стране появилась какая-то система производства супербойцов?», — поинтересовалось издание.

«Ну, какая украинская школа бокса? Вы говорите об украинцах, о том же Кличко, который тренировался у немецкого тренера, когда перешел в профессионалы и переехал в Германию. О какой украинской школе мы говорим? Хочу вас огорчить, но украинской школы бокса сегодня не существует», — ответил Ломаченко.

При этом свои успехи он объяснил заслугами отца, который тренирует Ломаченко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Февраль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть