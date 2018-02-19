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Ломаченко огорчил киевских журналистов, развенчав миф об украинской школе бокса
Сегодня не существует украинской школы бокса. Такое мнение в интервью киевскому журналу «Новое время» высказал двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира среди профессионалов Василий Ломаченко.
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«Это случайность, что украинцы продолжают оставаться среди лидеров профи-ринга, или в стране появилась какая-то система производства супербойцов?», — поинтересовалось издание.
«Ну, какая украинская школа бокса? Вы говорите об украинцах, о том же Кличко, который тренировался у немецкого тренера, когда перешел в профессионалы и переехал в Германию. О какой украинской школе мы говорим? Хочу вас огорчить, но украинской школы бокса сегодня не существует», — ответил Ломаченко.
При этом свои успехи он объяснил заслугами отца, который тренирует Ломаченко.
Метки: Бокс, Василий Ломаченко
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