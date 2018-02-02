02.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Луценко анонсировал лишение неприкосновенности нардепа от «Оппоблока»

Генеральная прокуратура Украины на следующей неделе внесет в Верховную Раду Украины представление о лишении неприкосновенности нардепа от «Оппоблока» Евгения Бакулина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сегодня заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщает пресс-служба ведомства.

«На данном этапе также запланировано представление в Верховную Раду Украины с просьбой предоставить разрешение на привлечение к уголовной ответственности господина Бакулина», — сказал он.

Это представление, по его словам, будет внесено в Раду на следующей неделе.

21 марта 2014 года Бакулин был арестован по обвинению в нанесении ущерба государству на сумму около 4 млрд долларов. 25 апреля 2014 года Печерский районный суд Киева освободил Бакулина из-под ареста под залог в 10 млн гривен.