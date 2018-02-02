02.02.2018, Киев, Семен Дорошенко
  2 747 просмотров
Киев, Криминал, Общество, Политика, Скандал, Спецслужбы, Украина

Луценко анонсировал лишение неприкосновенности нардепа от «Оппоблока»


Генеральная прокуратура Украины на следующей неделе внесет в Верховную Раду Украины представление о лишении неприкосновенности нардепа от «Оппоблока» Евгения Бакулина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте

Об этом сегодня заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщает пресс-служба ведомства.

«На данном этапе также запланировано представление в Верховную Раду Украины с просьбой предоставить разрешение на привлечение к уголовной ответственности господина Бакулина», — сказал он.

Это представление, по его словам, будет внесено в Раду на следующей неделе.

21 марта 2014 года Бакулин был арестован по обвинению в нанесении ущерба государству на сумму около 4 млрд долларов. 25 апреля 2014 года Печерский районный суд Киева освободил Бакулина из-под ареста под залог в 10 млн гривен.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Февраль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть