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17.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Вооруженные силы, Киев, Криминал, Общество, Политика, Спецслужбы, Украина, Финансы

Луценко заявил, что деньги Януковича пошли на закупку ракет для ВСУ


Большая часть из около $1,5 млрд или 29,7 млрд грн от спецконфискации, возвращенных Генеральной прокуратурой Украины в 2017 году в государственный бюджет так называемых «денег Януковича», была направлена на потребности обороны, и в первую очередь на закупку нового ракетного вооружения для Вооруженных сил Украины, передает корреспондент «ПолитНавигнатора».

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Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко в ходе сегодняшнего отчета о результатах проведения спецконфискации в 2017 году на заседании парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

«Могу сказать в рамках соблюдения секретности, что Министерство обороны получило большую часть этих средств. И когда мы читаем в средствах массовой информации о том, что, наконец, сотни ракетных комплексов отечественного производства поставлены в армию, то это за эти средства», — заявил генпрокурор.

Он счел некорректным уточнять объемы и характеристики поставленного ВСУ ракетного вооружения, подчеркнув, что в армии ждали именно эту технику.

По данным генпрокурора, из перечисленных в апреле 2017 года от спецконфискации активов «ОПГ Януковича» на счета Госказначейства 29,7 млрд грн на оборонные потребности государства было направлено, в том числе Госпогранслужбе, 700 млн грн, из них 300 млн грн — на обустройство госграницы и 400 млн грн — на создание системы «идентификации пальцев».

Кроме того, по словам Луценко, 900 млн грн из средств спецконфиската получила на закупку бронетехники в 2017 году Национальная гвардия. Еще 1,48 млрд грн из этих средств были выделены Национальной полиции на усиление деятельности патрульной службы, сообщил он.

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