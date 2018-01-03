 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
03.01.2018
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Политика, США, Украина

Лучше аятоллы, чем колония Госдепа — Монтян выступила в поддержку Ирана


Если бы президент Украины Виктор Янукович решился бы на силовую зачистку Майдана, то в стране было бы все хорошо.

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Такое мнение в обсуждениях под постом киевского журналиста Вячеслава Чечило высказала адвокат Татьяна Монтян.

«Все, что происходит в Иране, это исключительно происки Госдепа. Чем быстрее там все потопят в крови, тем лучше». Это был краткий пересказ коллективного мнения моей ленты ФБ. Патриоты-государственники, борцы за мир во всем мире, православные христиане и все такое», — написал журналист.

«Если бы Янык снес майдаунов водометами, с Украиной все было бы прекрасно. Держим кулаки за аятолл — какими бы они ни были, быть колонией Госдепа однозначно хуже», — убеждена Монтян..

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