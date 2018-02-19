19.02.2018, Луганск

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Луганские пенсионеры жалеют, что у них нет «градов», чтобы поставить на место ВСУ

Украинская артиллерия регулярно обстреливает садовое товарищество «Зелёная роща», которое расположено на окраине Луганска.

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Об этом рассказывается в сюжете на yоutube-канале министерства внутренних дел ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Только за январь 2018 года было уже около двенадцати обстрелов.

«Этих ВСУшников мы между собой называем не иначе как «воины света». Чуть светает – начинают стрелять, машина едет – стреляют, так как на машине фары горят. Люди стали ездить без света», – заявила одна из пенсионерок.

При этом военнослужащих Народной милиции ЛНР в поселке нет.

«Они просто воюют с бабушками, ведь больше ни с кем не могут воевать. Было бы у нас чем стрелять, например, из «Града», уже давно бы дали ответ. Но у нас их нет, к сожалению, а то бы быстро успокоили их, не посмотрели бы на то, что у нас Минск», – рассказала местная жительница.