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Луганские пенсионеры жалеют, что у них нет «градов», чтобы поставить на место ВСУ
Украинская артиллерия регулярно обстреливает садовое товарищество «Зелёная роща», которое расположено на окраине Луганска.
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Об этом рассказывается в сюжете на yоutube-канале министерства внутренних дел ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Только за январь 2018 года было уже около двенадцати обстрелов.
«Этих ВСУшников мы между собой называем не иначе как «воины света». Чуть светает – начинают стрелять, машина едет – стреляют, так как на машине фары горят. Люди стали ездить без света», – заявила одна из пенсионерок.
При этом военнослужащих Народной милиции ЛНР в поселке нет.
«Они просто воюют с бабушками, ведь больше ни с кем не могут воевать. Было бы у нас чем стрелять, например, из «Града», уже давно бы дали ответ. Но у нас их нет, к сожалению, а то бы быстро успокоили их, не посмотрели бы на то, что у нас Минск», – рассказала местная жительница.
Метки: ВСУ, конфликт в Донбассе, ЛНР, обстрелы мирных жителей
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