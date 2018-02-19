19.02.2018, Луганск
  736 просмотров
Вооруженные силы, Донбасс, Общество, Украина

Луганские пенсионеры жалеют, что у них нет «градов», чтобы поставить на место ВСУ


Украинская артиллерия регулярно обстреливает садовое товарищество «Зелёная роща», которое расположено на окраине Луганска.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

Об этом рассказывается в сюжете на yоutube-канале министерства внутренних дел ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Только за январь 2018 года было уже около двенадцати обстрелов.

«Этих ВСУшников мы между собой называем не иначе как «воины света». Чуть светает – начинают стрелять, машина едет – стреляют, так как на машине фары горят. Люди стали ездить без света», – заявила одна из пенсионерок.

При этом военнослужащих Народной милиции ЛНР в поселке нет.

«Они просто воюют с бабушками, ведь больше ни с кем не могут воевать. Было бы у нас чем стрелять, например, из «Града», уже давно бы дали ответ. Но у нас их нет, к сожалению, а то бы быстро успокоили их, не посмотрели бы на то, что у нас Минск», – рассказала местная жительница.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Февраль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть