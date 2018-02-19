19.02.2018, Минск, Елена Острякова

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Лукашенко готов ввести 10 тысяч белорусских военных в Донбасс

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналистам, что предлагал ввод миротворцев на Донбасс еще в 2014 году. Запись беседы опубликовал его официальный сайт.

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«В первый год этого конфликта я предлагал такой вариант. Поляки уцепились за эти предложения и внесли в Брюссель. Они их не приняли. Поэтому я считаю, что многие европейцы заинтересованы в этом конфликте, как бы они не рядились в тогу миротворцев. Этот конфликт будет раздуваться. Это подарок знаете кому. Они будут постоянно его раздувать, чтобы было жарко в России и Белоруссии», — сказал Лукашенко.

Он назвал вариант введения миротворцев, который сейчас обсуждается, половинчатым, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я говорил обоим президентам – Порошенко и Путину: вы не рассчитывайте на то, что я чей-то буду. Я буду четко выполнять то, о чем вы, два президента, договоритесь. Договоритесь встать между – я встану. Договоритесь вывести 10 тысяч вооруженных белорусов, мы поставим их на границе, где вы скажете. Но я не смогу сделать то, о чем вы не договоритесь. С нашего миротворчества толку не будет, если мы займем чью-то позицию», — сказал Лукашенко.