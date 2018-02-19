19.02.2018, Минск, Елена Острякова
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Донбасс, Минский процесс, Украина

Лукашенко отругал Назарбаева


Президент Белоруссии Александр Лукашенко обиделся на своего казахского коллегу Нурсултана Назарбаева за то, что тот предложил Дональду Трампу перенести переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе из Минска в Астану.

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«Кто-то хочет Нобелевскую премию мира получить. Но надо разумные предложения вносить, а не смешные, чтобы весь мир смеялся. Я не то, что не верю, я знаю, что этот вопрос Трамп не поднимал. У кого-то чешутся руки обсудить этот вопрос и показаться миротворцем. Встреча была короткой, не до этого было», — заявил Лукашенко журналистам (видео общения опубликовал его официальный сайт).

По его мнению, переговоры в Минске помогли остановить полномасштабную войну.

«Я знаю, что никуда эта площадка не денется. Никто не поедет решать европейские проблемы в Азию. Мы свою роль сыграли. Какими бы ни были Минские соглашения, но войну мы остановили. Нашли новую площадку? Завтра сложим все бумаги и вывезем, куда скажите», — сказал Лукашенко.

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