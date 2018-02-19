19.02.2018, Минск, Елена Острякова

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Лукашенко отругал Назарбаева

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обиделся на своего казахского коллегу Нурсултана Назарбаева за то, что тот предложил Дональду Трампу перенести переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе из Минска в Астану.

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«Кто-то хочет Нобелевскую премию мира получить. Но надо разумные предложения вносить, а не смешные, чтобы весь мир смеялся. Я не то, что не верю, я знаю, что этот вопрос Трамп не поднимал. У кого-то чешутся руки обсудить этот вопрос и показаться миротворцем. Встреча была короткой, не до этого было», — заявил Лукашенко журналистам (видео общения опубликовал его официальный сайт).

По его мнению, переговоры в Минске помогли остановить полномасштабную войну.

«Я знаю, что никуда эта площадка не денется. Никто не поедет решать европейские проблемы в Азию. Мы свою роль сыграли. Какими бы ни были Минские соглашения, но войну мы остановили. Нашли новую площадку? Завтра сложим все бумаги и вывезем, куда скажите», — сказал Лукашенко.