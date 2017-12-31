31.12.2017, Киев, Семен Дорошенко

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Лукашенко похвалил «западенцев» и призвал к миру в «братской Украине»

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что очень хочет окончания войны «в братской Украине».

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Об этом он заявил, говоря о перспективах развития внешней политики Беларуси в будущем году, сообщает сайт главы Беларуси.

«Если честно, это из личного, я хочу, чтобы в братской нам Украине закончилась война, чтобы там начали жить по-человечески. Для меня это самая важная проблема», — подчеркнул он.

Лукашенко отметил, что Украина и ее народ являются родными для Беларуси.

«Это очень трудолюбивый народ, я хорошо изучил и знаю еще с молодости — мне пришлось служить в Западном пограничном округе. Я так называемых украинских западенцев хорошо узнал. Это очень трудолюбивые, порядочные люди, с которыми надо просто уметь разговаривать», — сказал белорусский президент.

По его мнению, украинцы и белорусы — не просто соседи, а «родные, братья».

«Мы переживаем за Украину. Это главное, где мы должны приложить максимум усилий, чтобы локализовать эту проблему», — считает Лукашенко.

Он добавил, что если конфликт будет разрастаться, то это отразится на многих.