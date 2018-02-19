19.02.2018, Минск, Елена Острякова

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Лукашенко: С Украины хлынул поток оружия, взрывчатки и боеприпасов

Белоруссия несет убытки от конфликта на Донбассе и заинтересована в том, чтобы он закончился как можно быстрее. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил журналистам (видео встречи опубликовал сегодня его официальный сайт).

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«Последствия мы получаем в полном объеме. Сегодня только официально порядка 160 тысяч беженцев прибыло в Беларусь. Я предоставил всем равные условия с белорусами: бесплатное здравоохранение, образование, детские сады, коммунальные услуги, как для белорусов. Думаете, нам это дешево обошлось? Евросоюз стонет и плачет, когда 1,5-3 тыс беженцев откуда-то приехало», — сказал Лукашенко.

По его мнению, конфликт на Украине также несет серьезную угрозу для безопасности Беларуси.

«К нам хлынул поток оружия оттуда, взрывчатки и боеприпасов. Это не шутки- прибаутки. Я немедленно дал приказ закрыть границу. Вы же представляете, что на Украине творится. Это политические, дипломатическое и прочее воздействие на нашу страну. Как от этого отгородиться в эпоху глобального Интернета?», — сказал Лукашенко.