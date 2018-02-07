07.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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«Львов польский, Донецк – российский»: Варшава готовит раздел Украины

Польша уже рассматривает украинские земли как свою территорию, что зафиксировано в скандальном законе о запрете бандеровской идеологии, подписанном вчера президентом Польши Анджеем Дудой.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, в Польше уже готовы снова поделить территорию Украины с Россией.

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«В этом законе поляки, называя территорию современной Галичины и Волыни, очертили ее как «Восточная Малопольша». Понимаете, о чем речь?

То есть, фактически, уже смотря наперед, рассчитывая на то, что возможен развал Украины, то они уже очертили, может, не де-юре, а де-факто, свои территориальные претензии к Украине. И это тоже очень важно.

Сегодня в Польше очень популярны майки «Украина: Донецк — российский, Львов — польский». Эта история, что сейчас в Польше начали активно проговаривать так называемую территорию своих Восточных Кресов — это бывшая территория польской империи, западная Украина, западная Беларусь и даже Литва», — заявил Тягнибок.