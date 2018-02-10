10.02.2018, Киев, Максим Карпенко
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Галичина, Киев, Политика, Украина

Львовский телеведущий: Киев – русский город


Киев — это русский город и не подходит для «гордого» звания столицы Украины. Об этом в эфире «Skrypin.ua» заявил львовский телеведущий Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, это понимание обострилось у него после переезда в Киев.

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«Это обострилось с того момента, как я переехал вести свои эфиры в Киев. Как по мне, пусть киевляне не обижаются, но я не люблю Киев, собственно, за этот языковой фарш. Для меня это очень обрусевший, омоскаленный город. Он не тянет на столицу Украины никак. Это очень обострилось, потому что для меня языковая идентичность очень важна», — заявил Дроздов.

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