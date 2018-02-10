10.02.2018, Киев, Максим Карпенко
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Львовский телеведущий: Киев – русский город
Киев — это русский город и не подходит для «гордого» звания столицы Украины. Об этом в эфире «Skrypin.ua» заявил львовский телеведущий Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
По его словам, это понимание обострилось у него после переезда в Киев.
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«Это обострилось с того момента, как я переехал вести свои эфиры в Киев. Как по мне, пусть киевляне не обижаются, но я не люблю Киев, собственно, за этот языковой фарш. Для меня это очень обрусевший, омоскаленный город. Он не тянет на столицу Украины никак. Это очень обострилось, потому что для меня языковая идентичность очень важна», — заявил Дроздов.
Метки: Остап Дроздов
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11:06 9 февраляГруппа украинских диверсантов выдвинулась для заброски на территорию ЛДНР
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21:48 9 февраляТягнибок заявил, что уничтожение Москвы — это не фантазия, а «реальная цель»
20:16 9 февраляРоссии мстят за Крым и Севастополь в Корее
19:44 9 февраляОлимпиада расколола российское общество
19:14 9 февраляИностранцам сделали визовые послабления на границе России с Белоруссией
18:32 9 февраляБелоруссия будет зарабатывать на российской нефти до 1 млрд долларов в год
16:53 9 февраляВ России надеются, что санкции помогут вернуть 2 трлн долларов
16:47 9 февраляДепутат Госдумы не хочет лизать за 10 рублей
16:40 9 февраляКоммунисты в Думе пытаются дистанцироваться от Грудинина
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