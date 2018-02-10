10.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Львовский телеведущий: Крым и Донбасс не нужны Украине

Крым и Донбасс не нужны Украине — это русские анклавы, которые никогда не переймут галицкую идеологию, и возвращать их в состав «незалежной» — равносильно выстрелу себе в голову. Об этом в эфире «Skrypin.ua» заявил львовский телеведущий Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, украинцам и крымчанам не по дороге, поэтому с полуостровом нужно расстаться.

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«Украина не одна, и этим двум частям не по дороге. Я был и остаюсь (при этом мнении, — авт.). Я говорю об этом прямо — да, я раскольник, я не боюсь слова раскол. Когда произошла история с Крымом, я написал текст о том, что я с большим облегчением воспринял потерю Крыма. Наконец-то от украинского тела отвалилась эта пятая колонна, этот анклав, который вечно нам подсовывал всяких недобитых в Верховную Раду.

Там такие добрые два миллиона абсолютной, ничем непоколебимой ваты. Мне оно сто лет не нужно, я против нахождения Крыма в составе Украины, в принципе. Сейчас их возвращать — это себе в голову выстрелить.

То же самое и об этих ЛНР и ДНР у меня мысль. Мне с ними не по дороге. Нужно переосновываться без этих территорий», — заявил Дроздов.