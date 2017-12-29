29.12.2017, Киев, Семен Дорошенко

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Львовянка украла в супермаркете две сотни киндер-сюрпризов

Во Львове полиция задержала 33-летнюю жительницу Киева, которая украла 220 «киндер-сюрпризов» из супермаркета.

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Об этом сообщили в управлении полиции охраны во Львовской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора»ю

Во Львове полиция задержала киевлянку, которая в супермаркете украла 200 «киндер сюрпризов»

«Вчера около 16.30 в одном из гипермаркетов, на улице Б.Хмельницкого во Львове, было разоблачено 33-летнюю гражданку, жительницу Киева, которая похитила в торговом зале 220 «киндер-сюрпризов» на сумму более 7000 гривен.

На месте данную гражданку задержал работник полиции Управления полиции охраны во Львовской области «, — сообщили в управлении.

За это правонарушение предусмотрена уголовная ответственность, наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет.