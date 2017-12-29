 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
29.12.2017, Киев, Семен Дорошенко
  1 399 просмотров
Галичина, Криминал, Общество, Происшествия, Скандал, Украина

Львовянка украла в супермаркете две сотни киндер-сюрпризов


Во Львове полиция задержала 33-летнюю жительницу Киева, которая украла 220 «киндер-сюрпризов» из супермаркета.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте

Об этом сообщили в управлении полиции охраны во Львовской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора»ю

Во Львове полиция задержала киевлянку, которая в супермаркете украла 200 «киндер сюрпризов»

«Вчера около 16.30 в одном из гипермаркетов, на улице Б.Хмельницкого во Львове, было разоблачено 33-летнюю гражданку, жительницу Киева, которая похитила в торговом зале 220 «киндер-сюрпризов» на сумму более 7000 гривен.

На месте данную гражданку задержал работник полиции Управления полиции охраны во Львовской области «, — сообщили в управлении.

За это правонарушение предусмотрена уголовная ответственность, наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Декабрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть