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04.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Доходы политиков, Недвижимость, Общество, Политика, Украина

Ляшко активно готовится к земле


Глава Радикальной партии Олег Ляшко задекларировал покупку земельного участка за 300 тыс. гривен в Обуховском районе Киевской области.

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Данные об этом он внес в Единый реестр электронных деклараций, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сделка состоялась 20 декабря 2017 года. Продавцом выступил Валентин Савицкий. Во времена президентства Виктора Януковича Савицкий возглавлял Общественный совет при Министерстве экологии и природных ресурсов. До этого он руководил Центром государственного земельного кадастра (2008–2009 гг.), был народным депутатом от Аграрной партии (2002–2006 гг.), еще раньше занимал пост главы Контрольного управления в Администрации президента Леонида Кучмы.

Площадь участка — 544 кв. м. Судя по всему, это земля под домом в Козине, который Ляшко купил за 11,2 млн гривен в прошлом году у сына Валентина Савицкого Артема.

В этом доме Ляшко проживает как минимум с лета 2015 года. Сначала политик арендовал дом у Артема Савицкого, а затем купил.

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