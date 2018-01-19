19.01.2018, Киев, Михаил Рябов

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Ляшко чуть не потерял трусы в крещенской купели

Украинский политик Олег Ляшко устроил сегодня вместе с членами своей парламентской фракции показное окунание в прорубь, предварительно пригласив прессу.

Ляшко первым вошел в крещенскую купель, при этом одного из депутатов, решившего зайти в воду одновременно со своим партийным боссом, тут же выгнали обратно на берег, — чтобы не портил кадр.

Ляшко трижды окунулся, причем, с таким усердием, что чуть не потерял плавательные трусы при выходе из воды.

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