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19.01.2018, Киев, Михаил Рябов
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Политика, Украина

Ляшко чуть не потерял трусы в крещенской купели


Украинский политик Олег Ляшко устроил сегодня вместе с членами своей парламентской фракции показное окунание в прорубь, предварительно пригласив прессу.

Ляшко первым вошел в крещенскую купель, при этом одного из депутатов, решившего зайти в воду одновременно со своим партийным боссом, тут же выгнали обратно на берег, — чтобы не портил кадр.

Ляшко трижды окунулся, причем, с таким усердием, что чуть не потерял плавательные трусы при выходе из воды.

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