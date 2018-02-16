16.02.2018, Киев, Анастасия Самойлова

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Ляшко грозится «освободить» Кубань от «российских оккупантов»

После того, как Украина вернет себе Крым и Донбасс, наступит очередь тех регионов России, которые образовалась благодаря украинцам.

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Об этом лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко написал написал на своей странице в Facebook, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сто лет назад Законодательная Рада Кубани объявила о независимости Кубанской народной республики. Это произошло благодаря неравнодушному украинскому населению, которое не желало быть частью «красной» или «белой» России», – рассказывает Ляшко.

По его мнению, независимая Кубань всегда стремилась к федеративным отношениям с Украиной, но вынуждена была отказаться от них под влиянием большевиков, а со временем вообще была захвачена добровольческой армией Деникина.

«Огромное количество кубанцев было в составе армии УНР. Более того, именно кубанцы в мае 1920-го года первыми вступили в Киев», – пишет политик

«Мы не имеем права забывать нашу историю и после освобождения от российских оккупантов украинского Донбасса и Крыма, следующей будет Кубань», – уверен Ляшко.

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